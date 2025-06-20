شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب أمينة عرفى وطارق مؤمن من بطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، انسحاب الثنائى المصرى، أمينة عرفى وطارق مؤمن من منافسات بطولة العظماء الثمانية، والتى تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتى تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 27 يونيو الجارى.

وجاء انسحاب أمينة عرف من البطولة بسبب الإصابة، فيما انسحب طارق مؤمن بعد إعلان الاعتزال، ليتأهل كل من، يوسف سليمان وفيروز أبو الخير للمشاركة فى البطولة.

الرجال:

أدى اعتزال طارق مؤمن المفاجئ وغيابه عن جولات PSA إلى إتاحة الفرصة أمام يوسف سليمان للمشاركة للمرة الأولى فى بطولة العظماء الثمانية.

سيتواجد سليمان فى المجموعة A إلى جانب:

مصطفى عسل (المصنف الأول)

جويل ماكين (المصنف الرابع عالميًا)

مروان الشوربجى (المصنف الأول على إنجلترا)

السيدات:

اضطرت أمينة أورفى، المصنفة الخامسة عالميًا، على الانسحاب من أول مشاركة كانت ستخوضها فى نهائيات الجولة بسبب الإصابة، وبدلًا منها، تم استدعاء فيروز أبو الخير، المصنفة 14 عالميًا، والتى أنهت الموسم فى المركز 13 فى ترتيب "الطريق إلى النهائيات".

وتم إعادة توزيع المجموعات على النحو التالي:

انتقلت واتانابى لتصبح المصنفة رقم 4 وتم ضمها إلى المجموعة B بجانب كل من، اوليفيا ويفر، سيفا سينجارى سوبرامنيام، فيروز أبو الخير.