هل يفكر الأهلي في إقالة ريبيرو حال الخروج من دور المجموعات لكأس العالم للأندية؟

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هل يُفكر الأهلي في إقالة الأسباني ريبيرو المدير الفني للفريق حال خروج الفريق رسمياً من دور المجموعات لبطولة كاس العالم للأندية؟ سؤال طرحه البعض خلال الساعات الماضية بعد خسارة المارد الأحمر من بالميراس البرازيلي أمس في البطولة العالمية.

البعض تحدث عن رغبة مسئولين في الأهلي، توجيه الشكر للمدرب الاسباني حال الخسارة من بورتو البرتغالي الثلاثاء المقبل والخروج من دور المجموعات للبطولة العالمية المُقامة حالياً في أمريكا بمشاركة 32 نادياً لأول مرة في التاريخ.

وقال مصدر في الأهلي أن النادي لا يفكر في هذا الأمر إطلاقاً ، مُشيراً إلى أن المدرب الأسباني مازال في مرحلة استكشاف اللاعبين والفريق والأجواء ويحتاج مزيداً من الوقت من أجل تقديم أوراق إعتماده كمدير فني للأهلي.

وذهبت هذه التقارير إلى أن أداء الأهلي الباهت والخسارة بثنائية أمام بالميراس أمس ومن قبله إهدار فرصة الفوز على إنتر ميامي الأمريكي جعل بعض مسئولو القلعة الحمراء يدرسون الإستغناء عن خدمات المدرب الأسباني بدعوى أنه لا يصلح لقيادة الفريق.

وأعلن الأهلي يوم 29 مايو الماضي بشكل رسمي تعيين ريبيرو تدريب الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر الذي رحل عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي، وإن كان عماد النحاس المدرب العام للفريق حالياً قد تولى تدريب لأهلي بشكل مؤقت بعد رحيل كولر ونجح في قيادة الأهلي لحصد بطولة الدوري.

وتعرض ربييرو لهجوم شرس خلال الأيام الماضية بسبب التعادل السلبي أمام إنتر ميامي ثم الخسارة من بالميراس بثنائية نظيفة فضلاً عن الخسارة من باتشوكا المكسيكي ودياً بركلات الجزاء قبل إنطلاق كأس العالم للأندية والتي كانت أول مباراة يقود فيها ريبيرو مسئولية تدريب الأهلي.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية ، وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

واستهل الأهلي مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي الأمريكي في مباراة الافتتاح ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.