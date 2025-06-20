شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الثانية.. وادي دجلة يعلن التعاقد مع هشام محمد في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي وادي دجلة التعاقد مع هشام محمد لاعب وسط النادى الإسماعيلى، في صفقة انتقال حر استعدادا للموسم الجديد في دوري nile.

وكتب الحساب الرسمي لنادي وادي دجلة عبر فيس بوك: "يسعدنا الإعلان عن انضمام اللاعب هشام محمد إلى فريقنا..

نتمنى له التوفيق في مشواره الجديد مع الفريق".

وتوصل مسئولو نادى وادى دجلة لاتفاق مع هشام محمد لاعب الإسماعيلى، ليكون ثاني صفقات الفريق الدجلاوى في الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر، بعد التعاقد مع إبراهيم البهنسي قادما من أسوان مقابل 3 ملايين و500 ألف جنيه.

ورحل هشام محمد عن الإسماعيلى بعدما انتهى عقده، ليتم اتفاقه مع وادى دجلة، لتكون محطة جديدة للاعب الوسط الذى لعب للعديد من الأندية على رأسها الأهلى والإسماعيلى ومصر المقاصة وبيراميدز.

قرر محمد الشيخ المدير الفنى لفريق وادى دجلة، بدء فترة الإعداد الثلاثاء المقبل 24 يونيو، من أجل الاستعداد القوى للموسم الجديد بعد الصعود للدورى الممتاز.

وجدد مسئولو وادى دجلة الثقة فى الجهاز الفنى بقيادة محمد الشيخ للاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد مع إضافة بعض العناصر له استعدادا لبطولة الدورى.