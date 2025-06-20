شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السكندرى المؤقت: أعي حجم المسئولية وسنعبر هذه المرحلة بثبات وثقة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندرى المؤقت، الذى يدير سيد البلد بعد تقديم محمد مصيلحى استقالته ومرت الفترة القانونية.

وكتب محمد أحمد سلامة بيانا عبر حسابه على "فيس بوك": بسم الله الرحمن الرحيم.. أبناء نادي الاتحاد السكندري الكرام.. جماهير زعيم الثغر الوفية..أتوجه إليكم جميعًا بخالص التقدير والامتنان بعد تكليفي من قبل مجلس الإدارة بتولي مهام القائم بأعمال رئيس النادي في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة نادينا العريق".



محمد احمد سلامة

وأضاف: "أؤكد بكل صدق أنني أعي تمامًا حجم المسئولية، وأشعر بثقل الأمانة التي أتحملها اليوم، لكنني أقبلها بقلب مخلص، وعقل يقظ، وإرادة لا تعرف إلا الانتماء لهذا الكيان الكبير، الذي علّمنا أن نكون أوفياء في الشدائد قبل الأفراح، وأود أن أُثمن بكل التقدير والعرفان الجهود الكبيرة التي بذلها الأستاذ محمد مصيلحي، رئيس النادي السابق، الذي قدم نموذجًا نادرًا في العطاء والإخلاص، وكانت له بصمات لا تُنسى في تطوير كافة قطاعات النادي. سيظل اسمه محفورًا في ذاكرة النادي كمثال للقائد الذي اجتهد وتحمل وضحى من أجل الاتحاد".

وتابع: "كما أُشيد أيضًا بزملائي المستقيلين الأستاذ أحمد عبد المجيد والأستاذ محمود القاضي، وأُقدّر عطاءهما ومواقفهما النبيلة داخل المجلس وخارجه.. أحبتي جماهير سيد البلد..أنتم دائمًا الوقود الحقيقي لكل إنجاز.. نبض المدرجات، وعنوان الولاء أعاهدكم بأن أعمل بكل ما أوتيت من جهد، بالتعاون مع زملائي في المجلس، للحفاظ على استقرار النادي، ومواصلة المسيرة بروح الاتحاد لا الأفراد، واستكمال كل ما تم البدء فيه من تعاقدات وخطط استراتيجية للنهوض بالألعاب المختلفة، وعلى رأسها كرة القدم وكرة السلة".

واختتم: "سنعبر معًا هذه المرحلة الانتقالية بثبات وثقة، وسنثبت – كما اعتدنا – أن الاتحاد لا ينكسر، وأن خلفه رجال، وجماهير لا تعرف سوى الشموخ.. فلنلتف جميعًا حول الكيان.. لنُعلي شعارنا الخالد " نادي الاتحاد السكندري فوق الجميع.. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير نادينا العظيم".