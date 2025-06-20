7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الجمعة، الموافق 20 - 6 - 2025 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها، الأهلى يجهز أليو ديانج لخلافة مروان عطية فى تشكيل مباراة بورتو البرتغالى، والزمالك يستعد للإعلان عن المدير الفنى الجديد بعد تعيين جون إدوارد.

الأهلى يجهز أليو ديانج لخلافة مروان عطية فى تشكيل مباراة بورتو البرتغالى

يعكف الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو على تجهيز المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق لتدشين ظهوره الأول فى بطولة كأس العالم للأندية خلال مباراة بورتو البرتغالى بالجولة الثالثة، وذلك لمواجهة أزمة غياب مروان عطية عن اللقاء. طبيب الأهلى يفحص أشرف دارى اليوم لتحديد موقفه من مواجهة بورتو يخضع المغربى أشرف دارى مدافع النادى الأهلى لفحص طبى لتحديد موقفه من خوض مباراة بورتو البرتغالى المقبلة فى كأس العالم للأندية.

يحيى عطية الله خارج الأهلى بعد مباراة بورتو البرتغالى بنهاية الإعارة الروسية

أصبحت مباراة الأهلي مع بورتو البرتغالى القادمة فى كأس العالم للأندية هى المباراة الأخيرة للمغربى يحيى عطية الله الظهير الايسر للفريق مع المارد الاحمر حال خروج الأهلى من البطولة من دور المجموعات.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام بورتو البرتغالى فى كأس العالم للأندية

تترقب جماهير الأهلي موعد مباراة فريقها الأخيرة في دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025. وأصبح مصير الأهلي ومعه بورتو متوقفا على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس في المقام الأول، حيث إن انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معا إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي.

اتحاد الكرة يرفض إصدار بطاقات المدربين قبل سداد غرامات الموسم الماضى

قرر اتحاد الكرة رفض إصدار بطاقات المدربين فى الدورى الجديد قبل سداد كل الجزاءات والغرامات التى تم توقيعها فى الدورى الماضى 2024 -2025.

الزمالك يسعى للتوصل لاتفاق مع بيراميدز لإبرام صفقة تبادلية

مازال مسئولو نادى الزمالك يسعون للتوصل لاتفاق مع نظرائهم فى نادى بيراميدز، لإبرام صفقة تبادلية بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل رغبة مسئولى القلعة البيضاء فى التعاقد مع لاعبين من الفريق السماوى.

الزمالك يستعد للإعلان عن المدير الفنى الجديد بعد تعيين جون إدوارد