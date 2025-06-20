شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق البرتغالية قبل مواجهة بورتو بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الأهلي موقفه في مجموعته الأولى بعدما توقف رصيده عند نقطة واحدة، وأصبح التأهل لدور الـ16 غير سهل على الإطلاق.

ولم يتبق أمام الأهلي سوى مباراة أخيرة وحاسمة ضد بورتو البرتغالي.

وتقام مباراة الأهلي ضد بورتو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق البرتغالية

على الرغم من أن الأهلي لم يسبق له مواجهة بورتو البرتغالي في أي مناسبة سابقة، إلا أن تاريخ لقاءات النادي الأهلي مع الأندية البرتغالية يشهد مواجهتين مع نادي بنفيكا البرتغالي، الذي يعد من أبرز الأندية في البرتغال.

1- اللقاء الأول (1963):

في يونيو 1963، استضاف الأهلي نادي بنفيكا البرتغالي بطل أوروبا في آخر عامين على ملعب استاد القاهرة.

حقق الأهلي فوزًا تاريخيًا بنتيجة 3-2، حيث سجل الأهداف كل من بدوي عبد الفتاح (هدفين) وطه إسماعيل (هدف واحد)، بينما سجل لبنفيكا أسطورته إيزيبيو وجوزيه أجواش.

2- اللقاء الثاني (2007):

في يوليو 2007، وفي إطار الاحتفالات بمرور مائة عام على تأسيس النادي الأهلي، التقى الفريق الأحمر مع بنفيكا مجددًا في مباراة ودية.

انتهت المباراة بفوز الأهلي 2-1، حيث سجل شادي محمد هدفًا من ركلة جزاء، بينما أضاف أسامة حسني الهدف الثاني، في حين سجل هدف بنفيكا الوحيد اللاعب جواو باولو.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.