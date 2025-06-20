شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم منتخب العاب القوى قبل السفر لبطولة أفريقيا فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

تلقت بعثة منتخب مصر لألعاب القوي الشباب والناشئين جرعات التطعيم الخاصة بالسفر الي نيجيريا في مستشفى القصر العيني، لضمان جاهزيتهم للمشاركة فى البطولة

وتقام بطولة أفريقيا للشباب والناشئين بمدينة أبيوكوتا بنيجيريا خلال الفترة من 16 الي 20 يوليو المقبل.

من جهته حرص الدكتور محمد سامي رئيس الجامعة استقبال أفراد بعثة منتخب مصر لألعاب القوى الشباب والناشئين برئاسة محمد أبو فندي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى وبحضور فتحي مناع والدكتور محمد عبدالرؤوف المدير الفني للاتحاد.

شملت الزيارة أيضا خضوع جميع البعثة من لاعبين وأطقم فنية لإجراء فحوصات طبية متكاملة، للتأكد من جاهزيتهم الصحية والبدنية قبل التوجه إلي نيجيريا لخوض المنافسات الأفريقية القادمة

كان الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة قد التقي ابطال العاب القوي والأجهزة الفنية للمنتخب ومجلس إدارة الاتحاد في مكتبه بالجامعة واصطحابهم الي قاعة قبة جامعة القاهرة والاجتماع معهم

حرص الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة علي الحديث الي اللاعبين بغرض تحفيزهم وإشعال حماسهم من أجل مواصلة مسيرة تفوقهم و تميزهم الرياضي مؤكدًا أن هذا الجهد جزء من رؤية الدولة لبناء جيل رياضي يُعيد أمجاد اللعبة في مصر ورفع العلم خفاقًا في جميع المحافل الرياضية عربيا وافريقيا ودوليا



كما طالب رئيس جامعة القاهرة اللاعبين بالتركيز في التدريبات ومضاعفة جهودهم في البطولة الأفريقية المرتقبة والتي تعد بوابة حاسمة للتأهل إلى أولمبياد دكار 2026، حيث تتطلع مصر لترسيخ ريادتها كقوة رياضية بارزة في القارة السمراء.

وفي ختام كلمته وجه الدكتور محمد سامي رسالة ملهمة للاعبين، داعيًا إياهم إلى احتكار منصات التتويج في العُرس الأفريقي، مشددًا على أن هذا الحدث يعكس رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الرياضة وصناعة الأبطال

مشددا علي أن الجامعة قدمت خدمات طبية ولوجستية بجودة "خمس نجوم" تعظيما لمقاصد الجمهورية الجديدة تأكيدا لأهمية التعاون بين القطاعين الرياضي والأكاديمي في مصر

من جانبه أشاد محمد ابو فندي، نائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى وعضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة بالدعم الاستثنائي من جامعة القاهرة، واصفًا الخدمات الطبية بـ"الراقية" والتعامل بـ"الاحترافي"، معتبرًا جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي نموذجًا في دعم الرياضيين المصريين.

وأوضح فتحي مناع عضو مجلس إدارة الاتحاد أن الأجواء الوطنية داخل الجامعة عززت من معنويات اللاعبين، مشيرًا إلى دور الدكتور محمد سامي في تقديم تسهيلات لوجستية كبيرة للاعبين والأجهزة الفنية للمنتخب تركت أثر طيب ومردود إيجابي قوي علي الجميع ودافع مهم جدا للتألق في البطولة و تحقيق أهداف طموحةتكتسب منها كخطوة أولى نحو أولمبياد دكار 2026. وتطمح مصر، التي تحتل المركز الثالث تاريخيًا في بطولات أفريقيا لألعاب القوى بـ360 ميدالية منها 117 ذهبية إلى تعزيز رصيدها وتحقيق إنجازات جديدة.

وشدد مناع علي أن ألعاب القوي المصرية تسير بخطى ثابتة نحو التميز بفضل استراتيجية وطنية تدعمها شراكات مع القطاع الخاص، حيث وقّع الاتحاد برئاسة العميد حاتم فوده اتفاقية لرعاية المعسكرات التدريبية والتجهيزات اللوجستية مع الشركة الراعية