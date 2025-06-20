شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف أول بطولة أفريقية لكرة العلم الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت في القاهرة اليوم أول بطولة أفريقية لكرة القدم العلم (Flag Football) تحت اسم "AFRICA FLAG 2025"، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية (IFAF)، وتُقام في يومي 20 و21 يونيو الجاري.

وتمثل هذه البطولة القارية نقلة نوعية في مسار انتشار رياضة كرة القدم العلم في القارة الإفريقية، إذ ستجمع نخبة من المنتخبات الإفريقية للرجال والسيدات للمنافسة على اللقب الأول من نوعه على مستوى القارة.

وتُعد كرة القدم العلم نسخة سريعة وآمنة من كرة القدم الأمريكية، حيث يتم استبدال الالتحامات الجسدية بنزع أعلام يرتديها اللاعبون، ما يجعلها أكثر جذباً لفئات الشباب والفتيات، وأقل عرضة للإصابات، وأسهل في الانتشار.

وأكد الاتحاد الدولي أن البطولة تهدف إلى تعزيز الحضور الإفريقي في هذه الرياضة الصاعدة، والتي تزداد شعبيتها عالمياً، وتقترب من دخول الألعاب الأولمبية. ومن المتوقع أن تحظى البطولة باهتمام واسع من قبل الجماهير والمهتمين بالرياضات الجديدة في مصر والمنطقة.

وتأتي استضافة القاهرة للبطولة تأكيداً على دورها المتنامي كمركز رياضي إقليمي، وقدرتها على احتضان الأحداث الرياضية الدولية في مختلف الألعاب.

وتشهد بطولة AFRICA FLAG 2025 مشاركة عدد من المنتخبات الوطنية من مختلف أنحاء القارة، من بينها منتخبات من جنوب إفريقيا، نيجيريا، كينيا، المغرب، الكاميرون، غانا، والسنغال، بالإضافة إلى المنتخب المصري المضيف. وتعمل هذه الفرق منذ أشهر على الاستعداد للمشاركة في هذا الحدث القاري، الذي يمثل فرصة مهمة لقياس مستويات الأداء وتبادل الخبرات في هذه الرياضة الآخذة في الانتشار.

ويُنتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية في فئتي الرجال والسيدات، بما يعكس الاهتمام المتزايد برياضة كرة القدم العلم في أوساط الشباب والرياضيات في إفريقيا، لا سيما بعد إعلان اللجنة الأولمبية الدولية إدراجها ضمن برنامج أولمبياد لوس أنجلوس 2028.



بطولة العلم الأمريكية 1