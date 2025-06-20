شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ملف تجديد عبد الله السعيد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال ملف تجديد عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، معلقًا حيث لم يتم حسم تجديد تعاقد اللاعب حتى الوقت الحالى، رغم انتهائه بنهاية الموسم المنقضى، ونرصد فى الأسطر التالية كل ما تريد معرفته عن هذا الملف.

س: متى أنتهى تعاقد عبد الله السعيد مع الزمالك؟

ج: أنتهى تعاقد عبد الله السعيد مع نادى الزمالك، بنهاية الموسم المنقضى، حيث ارتبط اللاعب بعقد مع القلعة البيضاء لمدة موسم ونصف، حيث انتقل من بيراميدز إلى الزمالك فى انتقالات يناير 2024.

س: إلى أى مدى وصلت مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد للتجديد؟

ج: إدارة الزمالك كانت توصلت فى أكثر من مرة لاتفاق مع عبد الله السعيد على التجديد، إلا أن تعديل بعض الاتفاقات أدى لتعطل الملف، ولم يتم حسم تجديد اللاعب للزمالك.

س: هل يمتلك عبد الله السعيد عروضًا للرحيل عن الزمالك؟

ج: تلقى عبد الله السعيد عدة عروض محلية منها فريق المصرى البورسعيدى، وسيراميكا، وغريهم من الأندية، ويقوم فى الوقت الحالى بدراستها بشكل جدى، تحسبًا لعدم تجديد تعاقده مع الزمالك، لاسيما أن اللاعب يمنح الأولوية للقلعة البيضاء.

س: ماهى خطة الزمالك المقبلة لتجديد عقد عبد الله السعيد؟

ج: سلمت إدارة نادى الزمالك ملف تجديد تعاقد عبد الله السعيد لجون إدوارد المدير الرياضى الجديد، ومن المنتظر أن يعمل جون إدوارد على حسم الملف فى أسرع وقت.