شكرا لقرائتكم خبر عن ختام امتحانات دبلومة المسار السريع بمشاركة 31 مدربا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتمت اليوم امتحانات دبلومة التدريب الأفريقية CB ( المسار السريع ) التي نظمها الاتحاد المصري لكرة القدم و شارك فيها 31 مدربًا على مدار أربعة أشهر بإجمالي 229 ساعة دراسية على المستويات النظرية والعملية والتطبيقية تم تقسيمها على أربع كورسات.

تم تخصيص الدبلومة للمدربين الذين تتوافر فيهم شروط المشاركة في 20 مباراة دولية أو 30 مباراة أفريقية أو لعبوا أكثر من 200 مباراة في الدوري الممتاز أو لعبوا نهائيات أمم افريقيا أو نهائيات كأس العالم، وأقيمت تحت إشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين و ايهاب الجندي منسق رخص التدريب بالاتحاد.



جانب من الرخص



-رخص التدريب



المدربين المشاركين فى الرخصة



اختبارات المدربين

من ناحية أخرى، طالب اتحاد الكرة، جميع الفروع والمناطق بعدم قبول القوائم الأولية والإضافية للأندية إلا بعد التزام الأندية بتحديث الصور الخاصة باللاعبين، بحيث لا يمر عليها أكثر من عام، كشرط أساسى لقيد اللاعبين للموسم الجديد.

يأتى ذلك منعا للتلاعب فى كارنيهات اللاعبين وخاصة فى الأقسام الثانى والثالث ما يتسبب فى أزمات وشكاوى بين الأندية.