شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله خارج الأهلى بعد مباراة بورتو البرتغالى بنهاية الإعارة الروسية والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت مباراة الأهلي مع بورتو البرتغالى القادمة فى كأس العالم للأندية هى المباراة الأخيرة للمغربى يحيى عطية الله الظهير الايسر للفريق مع المارد الاحمر حال خروج الأهلى من البطولة من دور المجموعات.

وتنتهي إعارة عطية الله إلى الأهلي من نادي سوتشي الروسي بنهاية كأس العالم للأندية، حسب العقد الذي تم توقيعه بين الأطراف الثلاثة الصيف الماضي

وقد عانى "أسد الأطلس" من شبح الإصابة في فترات مختلفة خلال الموسم الماضى.

وانتقل عطية الله إلى الأهلي الصيف الماضي من سوتشي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشرائه مقابل مليون و500 ألف يورو ورفض المارد الاحمر حتى الان تفعيل بند الشراء.

وشارك يحيى عطية الله فى مباراة الاهلى وبالميراس البرازيلى للمرة الاولى بعد غياب طويل بسبب الاصابة وظهر النجم المغربى بشكل مميز فى الجبهة اليسري رغم خسارة المارد الاحمر بهدفين دون رد.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.