شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى القادمة أمام بورتو البرتغالى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير الأهلي موعد مباراة فريقها الأخيرة في دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأصبح مصير الأهلي ومعه بورتو متوقفا على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس في المقام الأول، حيث إن انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معا إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025 تُقام مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية فى الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي

وتم توزيع الـ32 ناديا على 8 مجموعات في كل منها 4 فرق، يصعد منها صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية بدءا من ثمن النهائي.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.