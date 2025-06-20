شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يعلن اعتزال الاسكواش بعد مسيرة استمرت 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مؤمن، المصنف الثالث عالميًا سابقًا لرجال الاسكواش، وبطل العالم لعام 2019، اعتزال اللعبة، عن عمر 37 عامًا، بعد 20 سنة من المنافسة في بطولات رابطة لاعبي الاسكواش المحترفين (PSA).

وخاض طارق مؤمن 648 مباراة، فاز في 418 منها، وتُوّج بـ11 لقبًا من أصل 37 نهائيًا، كما شارك في 236 بطولة، وبلغ دور الثمانية في 86 من آخر 97 بطولة لعبها بين 2018 و2025.

تُوّج طارق مؤمن بلقب بطولة العالم 2019 في الدوحة، قطر، حيث عاد من تأخر كبير في ربع النهائي أمام عبد الله التميمي، حيث كان متأخرًا 2-1 في الأشواط و6-2 في الشوط الرابع.

فاز طارق مؤمن في المباراة ثم تخطى البيروفي دييجو إلياس وسيمون روزنر، قبل أن يهزم بول كول في النهائي، ليحقق حلم الطفولة.



إنجازات بارزة في مسيرته:

فاز بثلاث بطولات كبرى في آخر عامين، منها بطولتان في قطر وبطولة وندسور.

حصد لقب بطولة سانت جورج هيل الذهبية عام 2018، وبطولتي فضة في كندا والهند.

بلغ نهائيات بطولات كبرى مثل بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة مصر الدولية وبطولة الأبطال.

بين 2020 و2023، بلغ دور الثمانية في 34 بطولة متتالية.

عانى طارق مؤمن في السنوات الأخيرة من إصابة مزمنة في الظهر بسبب انضغاط العصب، مما أثر على أدائه وقراره بالاعتزال.