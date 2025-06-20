شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا للدوري المصرى بثنائية فى شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 20 يونيو 1980 توج النادى الأهلى بطلا للدورى عقب الفوز على غريمه الزمالك فى القمة 46 للمسابقة فى الجولة قبل الختامية، حيث استضاف الزمالك ثانى الترتيب برصيد "44" نقطة الأهلى المتصدر برصيد 46 نقطة على استاد القاهرة، وبقيادة تحكيمية للحكم الأجنبى جورج كورنتى.

خطف الأهلى المباراة واللقب مبكراً بهدفين فى أول ربع ساعة، سجلهما جمال عبد الحميد فى الدقيقة الثانية، ومصطفى عبده المتخصص فى الدقيقة 15، وقبل نهاية المباراة بربع ساعة سجل حسن شحاتة "هداف المسابقة" هدف حفظ ماء الوجه للزمالك، لتنتهى المباراة بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، ليحافظ الأهلى على لقبه للعام الثانى على التوالي، وللمرة رقم 16 فى تاريخه، والخامس تحت قيادة المجرى هيديكوتي.

تشكيل الزمالك فى القمة رقم 46 ضم كلا من: عادل المأمور، محمد صلاح، إبراهيم يوسف، فاروق جعفر، صبرى المنياوي، حسن شحاتة، أحمد عبدالحليم، مجدى شلبى (عبدالرحيم محمد)، عادل دسوقي، نصر إبراهيم، حمامة (على خليل).

بينما ضم تشكيل الأهلي فى القمة 46 كلا من: ثابت البطل، فتحى مبروك، ماهر همام، حازم خالد، مدحت رمضان (حمدى جمعة)، السودانى عبدالمنعم شطة، صفوت عبدالحليم (فوزى سكوتي)،مختار مختار، مصطفى عبده، محمود الخطيب، وجمال عبدالحميد.

وإجمالا توج الاهلى بـ155 بطولة هي 45 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.