شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشترط صورا حديثة قبل قيد اللاعبين للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب اتحاد الكرة، جميع الفروع والمناطق بعدم قبول القوائم الأولية والإضافية للأندية إلا بعد التزام الأندية بتحديث الصور الخاصة باللاعبين، بحيث لا يمر عليها أكثر من عام، كشرط أساسى لقيد اللاعبين للموسم الجديد.

يأتى ذلك منعا للتلاعب فى كارنيهات اللاعبين وخاصة فى الأقسام الثانى والثالث ما يتسبب فى أزمات وشكاوى بين الأندية.

وأعلن اتحاد الكرة، لائحة القيد للموسم الكروى الجديد 2025 - 2026 والتى تضمنت العديد من البنود والقواعد الخاصة بقيد اللاعبين والمدربين فى الدورى الجديد.

ونرصد أهم 14 بندا فى لائحة القيد الجديدة، كالتالى..

- يُسمح للأندية بقيد 35 لاعبا في الموسم الجديد.

- قيد 25 لاعبا فقط في دوري مواليد 2005.

- لا يسمح باشتراك أي لاعب في المسابقات الموسم الجديد اعتبارا من مواليد 1/1/2013.

- اتحاد الكرة يلزم الأندية بدفع 2 مليون جنيه مستحقات الحكام بواقع مليون جنيه خلال تسجيل القائمة الأولى وأخرى خلال تسجيل قائمة اللاعبين الثانية.

- لا يجوز للنادي إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.

- لا يجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

- يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب في فرق الدوري الممتاز.

- لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة بالدوري الممتاز.

- لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب في المراحل السنية.

- لا يجوز إشراك غير مصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.

- لن يسمح للمدير الفني أن يتولى مسؤولية تدريب ناد آخر حال فسخ تعاقده من جانبه، ويسمح له فقط بالتعاقد مع ناد آخر إذا تم الاستغناء عنه وبحد أقصى ناديين فقط في نفس القسم.

- على النادي الذي يغير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.