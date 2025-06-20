شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات المقاولون العرب في مسقط رأس محمد صلاح وعلى ملعبه بنجريج 26 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي المقاولون العرب عن إقامة اختبارات الناشئين الخارجية بمحافظة الغربية بمدينة نجريج على ملعب محمد صلاح يوم الخميس 6/26.

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة نادي المقاولون العرب وقطاع الناشئين على توسيع قاعدة الاختبار والاختيار وفي خطوة جديدة تعكس ارتباط النادي بأساطيره لاسيما النجم العالمي محمد صلاح.

وتأتي الخطوة بالتنسيق مع والد نجمنا العالمي، صلاح غالي لإقامة الاختبارات في مسقط رأس فخر المقاولون العرب وعلى ملعبه الذي يحمل اسمه.