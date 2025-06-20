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اختبارات المقاولون العرب في مسقط رأس محمد صلاح وعلى ملعبه بنجريج 26 يونيو

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اختبارات المقاولون العرب في مسقط رأس محمد صلاح وعلى ملعبه بنجريج 26 يونيو

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الجمعة، 20 يونيو 2025 12:53 م

أعلن نادي المقاولون العرب عن إقامة اختبارات الناشئين الخارجية بمحافظة الغربية بمدينة نجريج على ملعب محمد صلاح يوم الخميس 6/26.

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة نادي المقاولون العرب وقطاع الناشئين على توسيع قاعدة الاختبار والاختيار وفي خطوة جديدة تعكس ارتباط النادي بأساطيره لاسيما النجم العالمي محمد صلاح.
وتأتي الخطوة بالتنسيق مع والد نجمنا العالمي، صلاح غالي لإقامة الاختبارات في مسقط رأس فخر المقاولون العرب وعلى ملعبه الذي يحمل اسمه.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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