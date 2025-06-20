شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض إصدار بطاقات المدربين قبل سداد غرامات الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة رفض إصدار بطاقات المدربين فى الدورى الجديد قبل سداد كل الجزاءات والغرامات التى تم توقيعها فى الدورى الماضى 2024 -2025.

ويمنع اتحاد الكرة المدربين من العمل فى ناديين فى الموسم الجديد، إلا حال ثبوت إقالته من النادى الذى يتولى تدريبه حيث يكون من حقه العمل فى نادٍ آخر.

وأعلن اتحاد الكرة لائحة القيد للموسم الكروى الجديد 2025 - 2026 والتى تضمنت العديد من البنود والقواعد الخاصة بقيد اللاعبين والمدربين فى الدورى الجديد.

ونرصد أهم 14 بندا فى لائحة القيد الجديدة، كالتالى..

- يُسمح للأندية بقيد 35 لاعبا في الموسم الجديد.

- قيد 25 لاعبا فقط في دوري مواليد 2005.

- لا يسمح باشتراك أي لاعب في المسابقات الموسم الجديد اعتبارا من مواليد 1/1/2013.

- اتحاد الكرة يلزم الأندية بدفع 2 مليون جنيه مستحقات الحكام بواقع مليون جنيه خلال تسجيل القائمة الأولى وأخرى خلال تسجيل قائمة اللاعبين الثانية.

- لا يجوز للنادي إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.

- لا يجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

- يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب في فرق الدوري الممتاز.

- لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة بالدوري الممتاز.

- لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب في المراحل السنية.

- لا يجوز إشراك غير مصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.

- لن يسمح للمدير الفني أن يتولى مسؤولية تدريب ناد آخر حال فسخ تعاقده من جانبه، ويسمح له فقط بالتعاقد مع ناد آخر إذا تم الاستغناء عنه وبحد أقصى ناديين فقط في نفس القسم.

- على النادي الذي يغير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.