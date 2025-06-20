شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى للتوصل لاتفاق مع بيراميدز لإبرام صفقة تبادلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مازال مسئولو نادى الزمالك يسعون للتوصل لاتفاق مع نظرائهم فى نادى بيراميدز، لإبرام صفقة تبادلية بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل رغبة مسئولى القلعة البيضاء فى التعاقد مع لاعبين من الفريق السماوى.

وتواصل أعضاء لجنة التخطيط بنادى الزمالك مع ملاك نادى بيراميدز المقيمين في الإمارات، من أجل ترتيب الصفقة، إلا أن الأمر سيعتمد على مدى حاجة الفريق السماوي إلى اللاعبين الذين سيطلبهم الزمالك ضمن الصفقة، بالإضافة إلى قرار الجهاز الفنى.

ويأمل الزمالك في ضم لاعبين من بيراميدز الذي أصبح يعج بالنجوم والعناصر المميزة، سواء في مركز الهجوم أو لاعبي الوسط والأجنحة، ما يجعل إدارة القلعة البيضاء تسعى بجدية لإتمام هذه الصفقة.

ومن المقرر أن يتواصل مسئولو الزمالك مع نظرائهم فى بيراميدز خلال الأيام الجارية لبحث إمكانية إتمام تلك الصفقة، لاسيما أن الفارس الأبيض يستهدف التعاقد مع أكثر من لاعب مثل محمود صابر ورضا بوبو ومحمود زلاكة.