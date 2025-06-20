شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يفحص أشرف دارى اليوم لتحديد موقفه من مواجهة بورتو والان مع تفاصيل الخبر

يخضع المغربى أشرف دارى مدافع النادى الأهلى لفحص طبى لتحديد موقفه من خوض مباراة بورتو البرتغالى المقبلة فى كأس العالم للأندية.

واشتكى أشرف دارى من إصابة عضلية خلال مباراة الأهلى وبالميراس، لكنه تحامل على نفسه قبل أن يقرر الجهاز الفنى تبديله فى الشوط الثانى من عمر اللقاء.

ويعانى الأهلى من غيابات مؤثرة فى مباراة بورتو البرتغالى متمثلة فى إمام عاشور وطاهر محمد طاهر للإصابة ومروان عطية للإيقاف.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.