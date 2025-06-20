شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأول يطلب وديتين قبل معسكر أمم أفريقيا في ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي المقررة في ديسمبر المقبل، وذلك ضمن خطة الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام البطولة خلال الفترة بين 21 ديسمبر المقبل حتى 18 يناير 2026 في ضيافة المغرب.

تهدف هذه الخطوة إلى تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، ومنح الجهاز الفني الفرصة لتجربة عدد أكبر من العناصر، وتطبيق الخطط التكتيكية المختلفة قبل الدخول في المعسكر الرئيسي للبطولة.

ويُنتظر أن يكثف الاتحاد المصري لكرة القدم من جهوده في الفترة القادمة لتأمين وديتين قويتين ومناسبتين لطبيعة المنتخبات التي سيواجهها الفراعنة في البطولة القارية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فترة الإعداد الحاسمة.

ووقع منتخب مصر بقيادة حسام حسن فى المجموعة الثانية فى كأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها فى المغرب، بجانب كل من جنوب أفريقيا وزيمبابوى وأنجولا، والتى ستلعب مبارياتها على ملعب أدرار فى مدينة أغادير.

ويلعب منتخب مصر مباراته الأولى يوم 22 ديسمبر 2025 ضد زيمبابوي ثم يلتقي جنوب أفريقيا يوم 26 من نفس الشهر في الجولة الثانية، ويلعب ضد أنجولا يوم 29 ديسمبر 2025 في الجولة الثالثة والأخيرة.

ويطمع منتخب مصر في تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة، بعد غياب طويل عن منصات التتويج منذ نسخة أنجولا 2010.