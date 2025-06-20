شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جابر لاعب غزل المحلة يقترب من الانضمام لحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد جابر لاعب فريق غزل المحلة من الانضمام إلى فريق حرس الحدود خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الساحلى قبل انطلاق الموسم الجديد عقب رحيله عن قلعة الفلاحين الأيام الماضية.

وعاد لاعبو فريق حرس الحدود، تحت قيادة المدير الفني الجديد عبد الحميد بسيونى، إلى التدريبات الجماعية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ويأتى عودة التدريبات اليوم فى حضور 23 لاعبا عقب انتهاء إعارة 7 لاعبين وعودتهم الى أنديتهم، وسوف يحدد الجهاز الفني احتياجاته، استعدادا للتفاوض مع اللاعبين لدعم الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

وتولى عبد الحميد بسيونى القيادة الفنية لفريق حرس الحدود الموسم المقبل خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك الذى تقدم باعتذار عن عدم استكمال المهمة.

وكان فريق حرس الحدود حصد المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل برصيد 24 نقطة الموسم المنتهى.