شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ اليوم برنامجه التحضيري استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الجمعة، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بقيادة المدير الفني أحمد عبد العزيز، فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد المقرر انطلاقه يوم 8 أغسطس المقبل.

اعتمد مجلس إدارة نادي سموحة التشكيل الرسمي للجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

ويقود الجهاز الفني لسموحة أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًا، ويعاونه في مهمته أحمد حسام كمدرب عام، وينضم إليهما حسين عامر مدربًا، ومحمد فتحي مدربًا لحراس المرمى. كما تم تعيين الدكتور عبد الحليم كامل مخططًا للأحمال لضمان جاهزية اللاعبين بدنيًا.

على الصعيد الإداري، سيتولى عادل محجوب منصب المدير الإداري، بينما يشغل هشام شيبة منصب مدير شؤون اللاعبين.

أما الجهاز الطبي، فسيرأسه الدكتور رمضان أحمد، ويعاونه الدكتور مفيد خليل كأخصائي علاج طبيعي، كما يضم الجهاز ثلاث مدلكين هم: عبد الرحمن بدر، سعيد حمدين، وأحمد رياض.