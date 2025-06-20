شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب السلة بالإسكندرية استعدادا لأفروباسكت والان مع تفاصيل الخبر

يدخل اليوم منتخب كرة السلة رجال، المعسكر الأول، استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأفروباسكت، والمقرر إقامتها في أنجولا خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يقام المعسكر، في الإسكندرية على أن يتخلله العديد من المواجهات الودية، لإعداد المنتخب الوطني لبطولة الأفروباسكت 2025.

وضمت القائمة كلًا من: يوسف رأفت، آدم موسى، شيكو، أحمد عادل، عمر عزب، إيهاب أمين، محمد طه "ميدو"، يوسف شحاتة، أحمد ياسر ريحان، مهاب ياسر، يوسف شوشة، عمرو الجندي، عمرو زهران، إبراهيم زهران، عمر الشيخ، باتريك جاردنر، محمد يونس، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، سيف سمير، عمر طارق، مصطفى كيجو، أحمد خلف "بيبو"، عاصم مرعي، عصام تامر، وعبدالله ناصر، عصام تامر.

ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من البطولة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات السنغال، مالي، وأوغندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة مالي يوم 12 أغسطس، ثم يلتقي مع السنغال يوم 14 أغسطس، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 16 أغسطس.