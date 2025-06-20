شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لمواجهة بوروتو البرتغالي الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

بهذه النتيجة رفع بالميراس رصيده إلى 4 نقاط حصدها من التعادل مع بورتو والفوز على الأهلي، فيما تجمّد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى، وسيتم حسم الفريقين المتأهلين عن هذه المجموعة لدور الـ16 عقب ختام منافسات الدور الأول فجر الثلاثاء المقبل حينما يلتقى الأهلي مع بورتو البرتغالي وبالميراس مع إنتر ميامي.

ويلتقى الأهلي مع بورتو البرتغالي في الرابعة من فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات لمباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بأمريكا.

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وضم تشكيل الأهلي، للمباراة كلاً من:‏ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان ، أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل بالميراس، كالتالي: ويفيرتون، خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي، أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا ، فاكوندو توريس – فيتور روكي وإستيفاو.

وأدار المباراة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة وعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما تولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.