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مونديال الأندية: ماسشيرانو يُبدي دهشته من الروح التنافسية لدى ميسي

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مونديال الأندية: ماسشيرانو يُبدي دهشته من الروح التنافسية لدى ميسي

الرياص - اسماء السيد - اتلانتا (الولايات المتحدة) : أبدى الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو مدرب إنتر ميامي الأميركي، دهشته من الروح التنافسية الكبيرة التي أظهرها مواطنه ليونيل ، وذلك عقب الفوز الذي حققه فريقه على بورتو البرتغالي 2 1 في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية بكرة القدم الخميس.

وسجل المتوّج بلقب كأس العالم 2022 هدفا رائعا من ركلة حرة حاسمة كان الثاني لفريقه، في أداء استحق عليه جائزة أفضل لاعب في المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال ماسشيرانو إن الروح التنافسية لميسي (37 عاما) كانت أكثر ما أدهشه مقارنة بجودته الفنية، على الرغم من فوزه بثماني كرات ذهبية.

وأضاف "بعيدا عن هدفه... هو لاعب يُظهر لنا كيف ننافس، بتعطشه ورغبته في الاستمرار بالمنافسة مهما كان المستوى".

وتابع "من الناحية الكروية، ماذا يمكن أن يُقال بعد؟ إنه أفضل لاعب في تاريخ هذه ، لكن ما يثير الدهشة هو إرادته في الفوز. اليوم، وحتى في الدقائق الأخيرة، وهو متعب ويتألم من ضربة، واصل مساعدة الفريق بكل طريقة ممكنة، في الهجوم وفي الدفاع من أجل تحقيق الفوز...".

وتابع زميل ميسي السابق في الإسباني "نعلم أن وجوده يمنحنا أفضلية، لكن الأهم هو روحه التي تُنقَل إلى الجميع، وروحه القتالية التي لا تُقهر".

وكانت الكفة تميل نحو فوز بورتو، لكن إنتر ميامي حقق أول انتصار لفريق من الدوري الأميركي على ناد أوروبي في مباراة رسمية، وأول مفاجأة في هذه النسخة من كأس العالم للأندية.

وعلّق ماسشيرانو "أعتقد أننا فهمنا أن هناك هرمية في كرة القدم، وكنا نواجه فريقا من مستوى عال يضم لاعبين دوليين".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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