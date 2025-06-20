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الامارات | مايد الكعبي بطل «دبي لأكاديميات تنس الطاولة» تحت 12 سنة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مايد الكعبي بطل «دبي لأكاديميات تنس الطاولة» تحت 12 سنة 1/2
  • الامارات | مايد الكعبي بطل «دبي لأكاديميات تنس الطاولة» تحت 12 سنة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اللاعب الإماراتي، مايد نواف الكعبي، بلقب «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات تنس الطاولة» (دوتا) في فئة تحت 12 سنة التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لتنس الطاولة و«آي إس دي دبي»، الشريك التشغيلي للبطولة، وأقيمت منافساتها في ملاعب آي إس دي بمدينة دبي ، وجاء فوز الكعبي بعد تغلبه على اللاعب هينروي داي الذي حصل على المركز الثاني، فيما حل اللاعب عزان عبدالله في المركز الثالث.

وفي فئة تحت 15 سنة، فاز اللاعب عبدالرحمن غانيو بالمركز الأول، تلته اللاعبة كلوي إيزابيل سيلفا في المركز الثاني، وحل اللاعب جواكيم ينيغو أدريانو في المركز الثالث.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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