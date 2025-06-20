الامارات | الجويني: تجربتي مع دبا الحصن كانت ثرية رغم «الضغوط»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر المهاجم التونسي، هيثم الجويني، عن فخره بالفترة التي قضاها ضمن صفوف دبا الحصن، خلال موسم 2024-2025، في دوري المحترفين، مؤكداً أن التجربة كانت ثرية على المستوى الفني، على الرغم مما رافقها من ضغوط ونتائج أدت إلى هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، وأشار إلى أنه تلقى العديد من العروض، لكنه لم يحدد وجهته حتى الآن.

وخاض الجويني مع دبا الحصن هذا الموسم 24 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة، ليكون أحد أبرز المهاجمين في صفوف الفريق، على الرغم من هبوطه إلى دوري الهواة.

وهبط دبا الحصن إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن احتل المركز الـ13 (قبل الأخير) برصيد 16 نقطة، إذ فاز في أربع مباريات وتعادل في أربع، فيما خسر 18 مباراة، وسجل 29 هدفاً، واستقبلت شباكه 56 هدفاً.

وقال الجويني لـ«الإمارات اليوم»: «قضيتُ موسماً جيداً مع فريق محترم وجماهير وفية، لكن للأسف النتائج لم تعكس المجهود المبذول، والضغوط الكبيرة، خصوصاً في الدور الثاني، ربما أثّرت في نتائج الفريق، نتيجة لوضعه في جدول الترتيب وفقدانه النقاط».

وأضاف: «في الدور الأول فقد الفريق العديد من النقاط في مباريات كنا نستحق فيها الأفضل، وهذا ما جعل مهمتنا في البقاء صعبة لاحقاً، وفي المقابل أثبتت المباريات الأخيرة أن لدينا فريقاً قادراً على الوقوف نداً للكبار، وقدمنا أداء قوياً أمام العين، وحققنا نتيجة إيجابية، وكذلك أمام شباب الأهلي (البطل)، حيث ظهر الفريق بشخصيته الحقيقية».

وحول أسباب الهبوط، رفض الجويني الدخول في التفاصيل، موضحاً: «أفضّل عدم الخوض في الأسباب الفنية أو الإدارية، ومجلس إدارة النادي هو الأعلم بما حدث، وأنا أكنّ لهم كل الاحترام، ودوري كلاعب أن أقدّم كل ما لديّ على أرضية الملعب، وأعتقد أنني فعلت ذلك بكل إخلاص». وتابع: «أتمنى التوفيق لدبا الحصن في الموسم المقبل، والعودة السريعة إلى دوري المحترفين، لأن هذا النادي يستحق مكانه بين الكبار، بما يمتلكه من إمكانات فنية وإدارية».

وكشف الجويني عن مستقبله قائلاً: «تلقيتُ بالفعل عدداً من العروض داخل الدولة وخارجها، لكنني لم أقرر وجهتي حتى الآن، سأدرس كل الخيارات بعناية قبل اتخاذ القرار المناسب لمشواري المقبل».

واختتم حديثه بتوجيه الشكر للجماهير وزملائه في الفريق: «كل الشكر لجمهور دبا الحصن، ولكل من ساندني ودعمني هذا الموسم. سأظل أحتفظ بهذه التجربة في ذاكرتي، مهما كانت وجهتي المقبلة».

• 24 مباراة خاضها هيثم الجويني مع دبا الحصن، في الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة.