الامارات | «شادو أوف لايت» ينشد لقب «كومنولث ستيكس» في مهرجان «رويال آسكوت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود بطل أوروبا، الموسم الماضي، المهر «شادو أوف لايت»، المملوك لفريق «غودولفين»، للمنافسة على مسافة 1200 متر عشبي، حين ينشد اليوم لقب سباق «كومنولث ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1»، ضمن رابع أيام مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق، والممتد حتى الغد، ويعد درة سباقات المضامير العشبية على الساحة الدولية.

وقدم المهر المنحدر من نسل الفحل «لوب دي فيغا»، ويشرف على تدريبه شارلي آبلبي، أداءً قوياً في مشاركته الأخيرة على مسافة 1200 متر، حين تفوق بسهولة على الفائز بسباق «بري موزني» المهر «ويسلجاكيت» بفارق أربعة أطول، قبل الفوز بلقب سباق «ميدل بارك ستيكس» لخيول الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وجرى على مضمار «نيو ماركت» البريطاني سبتمبر العام الماضي، وأتبعه بالفوز بسباق «درالي ديوهيرست ستيكس» لخيول «جروب 1» الذي جرى على مضمار «راولي مايل» إنما على مسافة 1400 متر، ليصبح ثاني حصان يحقق هذا الإنجاز على مدار 42 عاماً.

وافتتح «شادو أوف لايت» مطلع مايو الماضي، موسمه الجديد بعمر الثلاث سنوات، ونافس على مسافة أطول (1600 متر)، حين حل ثالثاً في سباق «2000 غينيز» الإنجليزي الكلاسيكي العريق، بفارق ضئيل خلف زميله في فريق «غودولفين» المهر «رولينغ كورت» المتوج بلقب السباق، ووصيفه «فيد أوف غولد» بالشعار السعودي الشهير «مزرعة جودمونت».

وعلق المدرب شارلي آبلبي على استعدادات «شادو أوف لايت» وحظوظه للسباق، بقوله في تصريحات صحافية: «راضٍ عن بوابة الانطلاق الـ(19)، والمهر (شادو أوف لايت) في حالة ممتازة، وقدم أداءً رائعاً في سباق (2000 غينيز)، ونحن واثقون بأن تقليص المسافة إلى 1200 متر، سيكون في مصلحته، وأتطلع لأن يكون الحصان الذي يتطلع الجميع للتغلب عليه في (كومنولث ستيكس)».