الامارات | فودين: أريد أن أثبت للمشككين أنهم كانوا على خطأ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتزم لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فيل فودين، إثبات أن من شككوا فيه كانوا على خطأ، وأنه يريد العودة بقوة بعد موسم 2024 -2025 المحبط.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن نجم مانشستر سيتي توج بلقبه الرابع، على التوالي، للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم قبل الماضي، لكنه فقد بريقه وسط أداء ضعيف من الفريق الموسم التالي.

وبعد شعوره بالانتعاش، عقب إجازة قصيرة، تألق فودين (25 عاماً) في المباراة الافتتاحية لفريق مانشستر سيتي، في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية، التي فاز بها الفريق 2-صفر على الوداد المغربي في فيلادلفيا، الأربعاء.

وافتتح فودين التسجيل بعد دقيقتين فقط من بداية اللقاء، وبعدها لعب الركلة الركنية التي تمكن من خلالها جيريمي دوكو من تسجيل الهدف الثاني.

وبالنسبة للاعب المنتخب الإنجليزي، كان ذلك بمثابة تبرير فوري لقراره بعدم اللعب في المباريات الدولية الأخيرة للاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في أميركا.

وقال فودين: «كان موسماً صعباً. لا أكذب، لم يكن الأفضل».

وأضاف: «لكني حصلت على قليل من الراحة. بداية جديدة، شخص جديد. أتطلع فقط للموسم الجديد». وتابع: «عادت الرغبة لدي، وأريد أن أثبت للمشككين أنهم كانوا على خطأ».

وبعدما شارك مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2024، قال فودين إنه لا يمكنه أن يتذكر آخر مرة حصل فيها على فترة راحة طويلة، وقال: «لا يحصل كثير من لاعبي كرة القدم خلال هذه الأيام على راحة كافية، لذلك كان حصولي على راحة أمراً ضرورياً».

وأردف: «واجهت صعوبة في الانفصال تماماً عن الأجواء، لكنني قضيت وقتاً مع العائلة، وقمت بأشيائي الخاصة. كنت بحاجة لذلك».