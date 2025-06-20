الامارات | سيميوني يركّز لحصد «نتائج جيدة» في المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، أن تركيزه ينصبّ على تحقيق «نتائج جيدة» أمام سياتل ساوندرز الأميركي وبوتافوجو، لإنقاذ حملة الفريق في مونديال الأندية. وذكرت وكالة «بي إيه ميديا»، أن الخسارة برباعية نظيفة، الأحد الماضي، أمام باريس سان جيرمان - المتوّج حديثاً بلقب أبطال أوروبا، في المباراة الأولى للفريق بالبطولة - تسببت في منافسة أتلتيكو على المركز الثاني في المجموعة.

وفي ليلة قاسية بكاليفورنيا، كانت المرة الأولى التي تستقبل فيها شباك أتلتيكو مدريد أربعة أهداف، كما تلقّى الفريق بطاقة حمراء، واحتسبت عليه ركلة جزاء في مباراة واحدة، خلال فترة تولي سيميوني تدريب الفريق، التي امتدت لـ14 عاماً.