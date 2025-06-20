الامارات | مباريات اليـوم

لوس أنجلوس إف سي - الترجي 02:00 (بعد منتصف الليل)

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية