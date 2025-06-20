الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العالم للأندية
بنفيكا - أوكلاند سيتي 20:00
فلامينجو - تشيلسي 22:00
لوس أنجلوس إف سي - الترجي 02:00 (بعد منتصف الليل)
بايرن ميونيخ - بوكا جونيورز 05:00 (فجر السبت)
كأس الكونكاكاف الذهبية
غواتيمالا - بنما 06:00 (صباح السبت)
كوراكاو - كندا 03:00 (فجر السبت)
أمم أوروبا تحت 19 عاماً
النرويج - ألمانيا 21:00
هولندا - إنجلترا 21:00
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