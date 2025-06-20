شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يرصد القرارات المثيرة للجدل لحكم لقاء الأهلي وبالميراس (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى والمحلل الفني بتليفزيون الخليج 365، أن الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور صاحب الـ48 عاما (دولي 2013) لم يكم موفقا في أكثر من قرار فنى مؤثر خلال أدارته لمواجهة الأهلي ونظيره بالميراس البرازيلي، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لمونديال الأندية، وانتهت بفوز بطل البرازيل بهدفين دون رد.

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وأضاف عقل في الاستوديو التحليلي بتليفزيون الخليج 365 أن الحكم تعرض لأكثر من اختبار فنى وإدارى خلال اللقاء أبرزها، أن الحكم لم يوفر الحماية الكاملة طبقا للقانون للاعبي الأهلى من تهور لاعبي بالميراس.

فى الدقيقة 19 تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لصالح وسام أبو على عندما لعب معه بإهمال موريلو سيراموير مدافع بالميراس داخل منطقة الجزاء، وكان يجب أن يتدخل الـVAR ويستدعى الحكم إلى شاشة المراجعة طبقا للبروتوكول.

وتابع عقل: "في الدقيقة 24 هناك احتكاك بين وسام أبو على ومدافع بالميراس داخل منطقة الجزاء، وسمح الحكم باستمرار اللعب فى قرار صحيح، وفى الدقيقة 38 تدخل صحيح من الـVAR عندما استدعى الحكم إلى شاشة المراجعة في خطأ رفائيل لاعب الميراس بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء، لكن المخالفة بالفعل تستحق إنذارا فقط طبقا للبرتوكول، وعاد الحكم وعدل القرار من طرد إلى إنذار طبقا للقانون، كما أن الحكم احتسب مخالفة على يحيى عطية الله لاعب الأهلي بنفس المعيار في تقدير جيد من الحكم".

وأشار عقل إلى أن هناك طردا مستحقا للاعب بالميراس البرازيلي أجوستن جاى عندما لعب بقوة زائدة مع وسام أبو على كانت المخالفة تستوجب الطرد المباشر، وتدخل الـVAR طبقا للبروتوكول لكن الحكم والـVAR لم يتدخلا. حكم الـVAR إيفان لم يكن حاضرا فى القرارات المثيرة للجدل تحكميا خلال فعاليات اللقاء.