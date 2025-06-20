شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يرفض الاعتزال ويبحث تحديد وجهته الجديدة بعد انتهاء عقده مع البنك والان مع تفاصيل الخبر

يرفض أيمن أشرف مدافع فريق البنك الأهلي، فكرة الاعتزال ويبحث عن تحديد وجهته الجديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع ناديه دون أن يتم تجديده.

وغاب أيمن أشرف (34 عاما) عن المشاركة في المباريات طوال الموسم الماضي مع البنك الأهلي، ليتأكد رحيله عن الفريق.

من جانب آخر، يعمل طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على وضع قائمة احتياجات الفريق في الموسم الجديد، وذلك قبل الاجتماع المرتقب خلال الأيام المقبلة مع مجلس إدارة النادي.

وقرر طارق مصطفى، انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

وجدد مسئولو البنك الأهلي الثقة في طارق مصطفى المدير الفني للفريق، وذلك بعد الخسارة أمام سيراميكا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بهدفين نظيفين، ليحصد البنك الأهلي وصافة البطولة.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

فيما وصل البنك الأهلي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، حيث خسر أمام بيراميدز برباعية نظيفة، ليودع البطولة التي توج بها الزمالك على حساب الفريق السماوي