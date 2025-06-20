شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المحلة على رادار الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادى الزمالك في مفاوضات مكثفة مع نظرائهم بغزل المحلة، لضم الثنائى محمد أشرف بن شرقى، ومحمد على بن حمودة لاعبى الفريق، لتدعيم الأبيض خلال الصيف.

ويرغب الزمالك في ضم بن شرقى، في ظل سنه الصغير وتألقه مع فريقه، والحاجة إلى خط وسط بالفريق، ورحب اللاعب بالانتقال للزمالك، وأخطرهم أنه ملتزم بعقده مع ناديه على أن يكون انتقاله من خلال المحلة، وبالفعل دخلت لجنة التخطيط بالزمالك في مفاوضات مع إدارة المحلة، ويتبقى الاتفاق على المقابل المادى نظير رحيل اللاعب إلى ميت عقبة فى الصيف.

وفيما يخص التونسى بن حمودة فدخل دائرة اهتمامات الزمالك فى محاولة لضمه في الصيف، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، حيث يحتاج الزمالك إلى تدعيم صفوفه فى مركز الهجوم، ويرتبط بن حمودة بعقد مع المحلة يمتد حتى 2027، لذلك ستكون المفاوضات بين الزمالك واللاعب عن طريق ناديه، للوصول إلى اتفاق حول الصفقة.