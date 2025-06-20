شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن رمضان: علينا تحمّل المسئولية.. وما زالت لدينا فرصة للتأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، على خسارة الفريق أمام بالميراس البرازيلي، مؤكدًا أن الفريق لا يزال يملك فرصة للتأهل في حال الفوز في المباراة المقبلة.

وقال بن رمضان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "علينا أن نتحمل المسئولية، ما زالت لدينا فرصة في التأهل من المباراة القادمة، علينا التركيز، المنافسة كبيرة، وكل ما علينا أن نكون مركزين في التفاصيل الصغيرة والكبيرة ونحقق الفوز، ونسعد الجماهير".

وأضاف: "سنحاول تصحيح الأخطاء وخط الوسط فى النادى الأهلى يؤدى دوره ويهاجم بشكل كبير".

يواجه الأهلي سيناريو معقدًا ومعلقًا بعد هزيمته أمام نظيره بالميراس البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وفوز إنتر ميامي على بورتو في نفس الجولة.



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وأصبحت آمال الأهلى في التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية مرتبطة بتحقيق شروط صعبة تتعلق بنتيجة مباراته المتبقية ونتائج الفرق الأخرى في المجموعة، أى أنه لم يعد مصير الأهلي فى يد لاعبيه فقط، بل يعتمد بشكل كبير على عوامل خارجية.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أولا بفارق هدفين على الأقل أمام بورتو البرتغالي، حيث لا يكفى الفوز بأي نتيجة، بل يجب أن يكون الفوز بفارق هدفين على الأقل لتعزيز موقفه فى فارق الأهداف العام.

كما سينتظر الأهلي ثانيا فوز بالميراس على إنتر ميامي بفارق هدفين لضمان التأهل، لأن الفوز بفارق هدف وحيد، في مباراته الأخيرة أمام إنتر ميامي الأمريكي، سيتساوى الأهلى مع الفريق الأمريكي وتبقى الأمور معلقة على اللعب النظيف.