شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: اللعب فى هذا الطقس السيئ أمر صعب لكنه ليس مبررا للهزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام بالميراس البرازيلي، بهدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وقال مروان عطية في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "اللعب الساعة 12 ظهرا بتوقيت أمريكا فى هذا الطقس السيئ أمر صعب، لكنه ليس مبررا".

وتابع: "تحدثنا مع بعضنا البعض أنه يجب أن نركز أكثر فى المباراة القادمة، المدرب جديد ولكن نحن كلاعبين لا بد أن نكون مسئولين ونؤدي كل ما علينا".

وكشف مروان عطية لاعب فريق الأهلى أنه سيغيب عن المباراة القادمة بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بمباراة بالميراس.

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وتحصل اللاعب على بطاقة في مباراة إنتر ميامي بالجولة الأولى، وبطاقة أخرى في مباراة بالميراس، ليتأكد غيابه عن مباراة بورتو في الجولة الثالثة والمقرر لها 4 فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

انتهت مباريات الجولة الأولى للمجموعة بتعادل الأهلي مع انتر ميامي بدون أهداف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بالميراس وبورتو.