دورة هاله: سينر المصنف أول عالميا يودّع من الدور الثاني 

الرياص - اسماء السيد - هاله : ودّع الايطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا وحامل اللقب الخميس من الدور الثاني لدورة هاله الالمانية في كرة المضرب (500 نقطة) بخسارته المفاجئة أمام الكازاخستاني ألكسندر بوبليك (45) بنتيجة 6 3 و3 6 و4 6.

وخاض سينر (23 عاما) المنافسات الاولى له منذ خسارته الدراماتيكية في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة امام الاسباني كارلوس ألكاراس الثاني عالميا قبل أسبوعين في لقاء لم يحسم سوى بخمس مجموعات. شكّلت الهزيمة أمام بوبليك أول خسارة للإيطالي أمام لاعب من خارج المصنفين الـ 20 الأوائل منذ صيف 2023.

وقبل 10 أيام من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، حقق بوبليك فوزه الثاني في ست مواجهات ضد سينر، بعدما سبق أن تجاوز عقبة الإيطالي الذي اضطر للانسحاب في الدور ربع النهائي لدورة هاله بالذات في عام 2023 في طريق الكازاخستاني للفوز باللقب.

ويلتقي بوبليك مع التشيكي توماس ماخاك (23) في الدور ربع النهائي الجمعة.

وكان سينر تغلب على بوبليك قبل أيام قليلة من هزيمته أمام ألكاراس في نهائي رولان غاروس في الدور ربع النهائي، علما ان منافسه لم يفز سوى بستة أشواط طوال تلك المباراة.

ولم يخسر سينر الفائز بثلاثة ألقاب كبرى في بطولات الغراند سلام أمام أي لاعب، باستثناء ألكاراس، منذ آب/أغسطس 2024، إضافة الى خسارته في ربع نهائي دورة مونتريال للماسترز (1000 نقطة) أمام الروسي أندري روبليف (14).

وتعرض المصنف أول عالميا لهزيمته الأولى في 67 مباراة أمام لاعب خارج قائمة العشرين الأوائل، وكانت أمام الصربي دوشان لايوفيتش في الدور الثاني لدورة سينسيناتي للألف نقطة في آب/أغسطس 2023.

وبعدما استهل اللقاء بحسم المجموعة الاولى 6 3، تراجع أداء سينر بشكل لافت خلال المجموعة الثانية حيث تمكن بوبليك من كسر إرسال منافسه ليتقدم 4 2 قبل أن يحسمها في مصلحته ويفرض مجموعة ثالثة حاسمة.