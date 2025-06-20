شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي: الأهلي خسر رامي ربيعة.. والصفقات الجديدة غير جاهزة بدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، أن الفارس الأحمر يواجه مشكلات واضحة في الخط الخلفي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرًا إلى أن بعض الصفقات الجديدة لم تصل بعد إلى الجاهزية البدنية الكاملة، وهو ما أثر على أداء الفريق، خاصة في مواجهة الفرق القوية بدنيًا.

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وقال عرابي، في تصريحات تليفزيونية، إن مباراة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي كشفت عن فارق بدني واضح بين الفريقين، مشيرًا إلى أن الفريق البرازيلي يتمتع بقوة كبيرة في الالتحامات والضغط، ما تسبب في معاناة الأهلي دفاعيًا.

وأوضح أن اللاعب كوكا لا يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، وهو ما ظهر بشكل جلي خلال المباريات، في ظل غياب رامي ربيعة الذي يُعد أحد الركائز الدفاعية الأساسية، مما أثر على توازن الفريق في الخط الخلفي.

واختتم عرابي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تدارك هذه الأخطاء سريعًا قبل المواجهة المقبلة، مشددًا على أهمية إعادة تنظيم الخط الدفاعي ومنح اللاعبين الجدد فرصة أكبر للانسجام والتأهيل البدني.