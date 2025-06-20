الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم انطلاق بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر 2025، وذلك بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين شهر أغسطس المقبل.

وحدد الاتحاد الأفريقي مواعيد البطولة على النحو التالي:

الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026

الدور التمهيدي الأول

الذهاب 19-21 سبتمبر.

الإياب 26-28 سبتمبر.

الدور التمهيدي الثاني

17-19 أكتوبر.

24 - 26 أكتوبر.

دور المجموعات

الجولة الأولى: 21-23 نوفمبر 2025.

الجولة الثانية: 28-30 نوفمبر 2025.

الجولة الثالثة: 23-25 يناير 2026.

الجولة الرابعة: 30 يناير– 1 فبراير 2026.

الجولة الخامسة: 6-8 فبراير 2026.

الجولة السادسة: 13-15 فبراير 2026.

ربع النهائي

الذهاب: 13-15 مارس 2026.

الإياب: 20-22 مارس 2026.

نصف النهائي:

الذهاب: 10-12 إبريل 2026.

الإياب: 17-19 إبريل 2026.

النهائي

خلال الفترة من 8 و24 مايو 2026.

كما حدد كاف مواعيد تسجيل اللاعبين:

فترة القيد الأولى للدور التمهيدي من 1 أغسطس 2025 حتى 31 أغسطس 2025.

فترة القيد الثانية للدور التمهيدي الثاني من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025.

فترة القيد لمرحلة المجموعات من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر.

فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والمواجهات الإقصائية من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026.