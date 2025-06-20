شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ المعلم حسن شحاتة بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص التهنئة للمعلم، حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني الأول، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

ويحتفل حسن شحاتة "المعلم" نجم الزمالك ومنتخب مصر والمدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ76، حيث إنه من مواليد 19 يونيو 1949.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تهنئة للمعلم حسن شحاتة، متمنياً له دوام الصحة والسعادة والتوفيق.

يُعد حسن شحاتة أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم المصرية والإفريقية، حيث قاد المنتخب الوطني لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، وهو إنجاز لم يتحقق لأي منتخب آخر حتى الآن.

وتعكس هذه التهنئة تقدير الاتحاد المصري لكرة القدم لدور المعلم وإسهاماته الكبيرة في رفع راية الكرة المصرية وتحقيق العديد من الإنجازات التي ستبقى خالدة في أذهان الجماهير المصرية والعربية.