شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: لو ودع الأهلي المونديال سيكون بسبب التعادل أمام إنتر ميامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق عن خسارة الفريق أمام بالميراس البرازيلي ضمن منافسات مسابقة كأس العالم للأندية.

وقال ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية: "لو ودع الأهلي المونديال سيكون بسبب التعادل أمام إنتر ميامي، الفريق كرر نفس سيناريو مباراة إنتر ميامي، ولكن فريق بالميراس ذكي جدا وعرف يمتص حماس الأحمر".

وأضاف: "بالميراس فريق قوي جدا ونجح في توزيع مجهوده طوال المواجهة عكس الأهلي، مفيش مقارنة بين يحيى عطية الله وعلي معلول ومن الأفضل كان مشاركة كريم الدبيس".

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وأكمل ياسر ريان: "معظم لاعبي الأهلي ليس في حالتهم البدنية والذهنية، كانت هناك عشوائية في أداء الأهلي خلال آخر 15 دقيقة، ريبييرو لعب بـ22 لاعبا أمام باتشوكا في الودية وهذا كان علامة استفهام، ويجب أن يعلم اللاعبين من الأساسي ومن البديل".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي لا يواجه أي ضغوطات في المباريات المحلية ولقاءات دوري الأبطال والمستوى الحقيقي يظهر في المحافل الدولية، هناك سوء توفيق يواجه الأهلي في كأس العالم للأندية، واللاعبون يستحقون أفضل من ذلك".

ويواجه الأهلي سيناريو معقدًا ومعلقًا بعد هزيمته أمام نظيره بالميراس البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وفوز إنتر ميامي على بورتو في نفس الجولة.