شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى بعد الهزيمة ضد بالميراس بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع فريق الأهلي للمركز الأخير بمجموعته بعد الهزيمة أمام نظيره بالميراس البرازيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ورفع بالميراس البرازيلي رصيده إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة الأولى بشكل مؤقت، حتى نهاية مباراة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، وكل منهما لديه نقطة واحدة مثل الأهلي.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

بالميراس 4 نقاط من مباراتين

إنتر ميامي نقطة من مباراة

بورتو نقطة من مباراة واحدة

الأهلي نقطة من مباراتين

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وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، وفي الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، والهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه، وسام أبو علي.

بينما ضم تشكيل بالميراس كل من: "ويفرتون، جياي، أنيبال مورينو، ريوس، فيتور روكي، جوستافو جوميز، فاكوندو توريس، بيكريز، رافائيل فيجا، موريلو وإستيفاو".

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

انتهت مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، بتعادل الأهلي مع انتر ميامي بدون أهداف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بالميراس وبورتو.

اللقاء كان الثالث بين الفريقين في تاريخ البطولة.. اللقاء الأول في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية نسخة 2020، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف، وفاز الأهلي 3-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز بالميدالية البرونزية، وكان اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي لنسخة 2021، وفاز بالميراس بهدفين للاشئ.

وتقام كأس العالم للأندية هذا العام 2025 بنظام جديد، حيث تقام البطولة كل أربع سنوات بنظام كأس العالم للمنتخبات، يشارك 32 فريقاً تمثل قارات العالم، وتقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، وتلعب فرق كل مجموعة معاً بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد فريقان من كل مجموعة بإجمالي ستة عشر فريقاً ليبدأ دور الستة عشرة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.