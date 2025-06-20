شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الأهلي يتحول فى الشوط الثاني والعامل البدنى بينزل بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الإسباني ريبيرو المدير الفني للفريق الأحمر، كان عليه أن يجرى تبديلات للفريق بين الشوطين في مباراة بالميراس البرازيلي، والعامل البدني أثر على الفريق.

وتابع السيد خلال تصريحات تليفزيونية: "كنت أتمنى إجراء التبديلات مبكرًا، وكان يجب مساندة زيزو بلاعب آخر في ظل قوة جبهة بالميراس البرازيلي".

وأضاف السيد: "الأهلي يتحول في الشوط الثاني والعامل البدني يقل بشكل كبير، ولذلك كان من الضروري تنشيط الفريق بتبديلات مبكرة، وتريزيجيه لا يستحق العذر إن كان متأثرًا بإهدار ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية".

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وخسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما الخميس على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وضم تشكيل الأهلي لمباراة بالميراس كلاً من:‏ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان ، أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه ووسام أبو علي.