شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تأهل الأهلي لثمن نهائى كأس العالم للأندية.. سيناريوهات معقدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الأهلي سيناريو معقدًا ومعلقًا بعد هزيمته أمام نظيره بالميراس البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وفوز إنتر ميامي على بورتو في نفس الجولة.

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وأصبحت آمال الأهلى في التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية مرتبطة بتحقيق شروط صعبة تتعلق بنتيجة مباراته المتبقية ونتائج الفرق الأخرى في المجموعة، أى أنه لم يعد مصير الأهلي فى يد لاعبيه فقط، بل يعتمد بشكل كبير على عوامل خارجية.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أولا بفارق هدفين على الأقل أمام بورتو البرتغالي، حيث لا يكفى الفوز بأي نتيجة، بل يجب أن يكون الفوز بفارق هدفين على الأقل لتعزيز موقفه فى فارق الأهداف العام.

كما سينتظر الأهلي ثانيا فوز بالميراس على إنتر ميامي بفارق هدفين لضمان التأهل، لأن الفوز بفارق هدف وحيد، في مباراته الأخيرة أمام إنتر ميامي الأمريكي، سيتساوى الأهلى مع الفريق الأمريكي وتبقى الأمور معلقة على اللعب النظيف.

ضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، وفي الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، والهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه، وسام أبو علي.

بينما ضم تشكيل بالميراس كل من: ويفرتون، جياي، أنيبال مورينو، ريوس، فيتور روكي، جوستافو جوميز، فاكوندو توريس، بيكريز، رافائيل فيجا، موريلو وإستيفاو.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.