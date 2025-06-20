شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفى: كنت أتمنى تولى عماد النحاس للأهلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث هشام حنفي عن هزيمة فريق الأهلي أمام نظيره بالميراس البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

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وقال هشام حنفي، في تصريحات تليفزيونية: "كفة بالميراس كانت أرجح من الأهلي قبل المواجهة، والأحمر قدم شوطا أول جيدا مثل ما فعل أمام إنتر ميامي ولكن تراجع الأداء أيضًا في الشوط الثاني من اللقاء".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "الأهلي كان يعاني من الكثافة الهجومية أمام بالميراس، وكان لا بد من مشاركة أليو ديانج وعودة حمدي فتحي لخط الدفاع وتغيير طريقة اللعب".

وشدد هشام: "كنت أتمنى أن يقود عماد النحاس الإدارة الفنية للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، والمدرب قاد الفريق في الدوري وحقق انتصارات صعبة وحصد لقب الدوري، وكان سيحقق نتائج إيجابية مع الأحمر في المونديال، لأنه (مُلم) بكل كبيرة وصغيرة في الفريق".

وتابع: "هناك أندية تحلم للوصول لكأس العالم للأندية ومجرد المشاركة فيها أمر جيد، وهناك أندية كبرى ستودع البطولة من دور المجموعات، الأهلي كان يجب أن يخوض مباراة ودية في مصر قبل السفر لأمريكا، وخوض ودية باتشوكا بالتشكيل الذي يخوض مباريات المونديال".

واختتم نجم الأهلي السابق: "إصابة إمام عاشور فرقت مع الأهلي، خاصة إنه هداف الدوري ولكن الأحمر يمتلك قائمة مميزة من اللاعبين".

وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، وفي الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، والهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه، وسام أبو علي.

بينما ضم تشكيل بالميراس كل من: "ويفرتون، جياي، أنيبال مورينو، ريوس، فيتور روكي، جوستافو جوميز، فاكوندو توريس، بيكريز، رافائيل فيجا، موريلو وإستيفاو".

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

وانتهت مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، بتعادل الأهلي مع انتر ميامي بدون أهداف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بالميراس وبورتو.

اللقاء هو الثالث بين الفريقين في تاريخ البطولة.. اللقاء الأول في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية نسخة 2020، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف، وفاز الأهلي 3-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز بالميدالية البرونزية، وكان اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي لنسخة 2021، وفاز بالميراس بهدفين للاشئ.

وتقام كأس العالم للأندية هذا العام 2025 بنظام جديد، حيث تقام البطولة كل أربع سنوات بنظام كأس العالم للمنتخبات، يشارك 32 فريقاً تمثل قارات العالم، وتقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، وتلعب فرق كل مجموعة معاً بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد فريقان من كل مجموعة بإجمالي ستة عشر فريقاً ليبدأ دور الستة عشرة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.