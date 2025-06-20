شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لمواجهة بوروتو البرتغالي فجر الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.



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وضم تشكيل الأهلي، للمباراة كلاً من:‏ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان ، أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل بالميراس، كالتالي: ويفيرتون، خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي، أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا ، فاكوندو توريس – فيتور روكي وإستيفاو.

وأدار المباراة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.