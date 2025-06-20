شكرا لقرائتكم خبر عن استقالتان بمجلس إدارة الاتحاد السكندري.. ومحمد أحمد سلامة يتولى مهام رئيس النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الاتحاد السكندري اليوم تطورات إدارية مهمة، حيث تقدم كل من أحمد عبد المجيد، نائب رئيس النادي، ومحمود القاضي، عضو مجلس الإدارة، باستقالتهما رسميًا من منصبيهما.

وعلى إثر هذه الاستقالات، استقر مجلس إدارة النادي على تكليف محمد أحمد سلامة بالقيام بأعمال رئيس النادي لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة لنادي الاتحاد السكندري، كما تم تكليفه رسميًا متحدثًا باسم النادي.

جاءت هذه الخطوة تماشيًا مع لوائح النادي الداخلية. ووفقًا لما نصت عليه المادة 57 من لائحة النادي، فإن خلا منصب الرئيس يتولى النائب اختصاصاته لحين شغل المنصب بالانتخاب في أول جمعية عمومية.

وفي حالة خلو منصب نائب الرئيس يتم التصويت داخل مجلس الإدارة على من يشغل المنصب لمباشرة اختصاصاته لحين انعقاد الجمعية العمومية لشغل المناصب الشاغرة.

تأتي هذه التغييرات في وقت هام للنادي السكندري، حيث تترقب جماهيره ومحبوه استقرار الإدارة لتحقيق طموحاتهم في المرحلة المقبلة.



