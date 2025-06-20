شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بالميراس: سعيدون بالأداء.. وحققنا فوزا مستحقا على الأهلي بفضل المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الأرجنتيني خوسيه لوبيز، صاحب هدف بالميراس البرازيلي الثاني في مرمى الأهلي ، على فوز فريقه في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

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وفي تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب اللقاء، أشاد لوبيز بالجهد الجماعي للفريق وبدور الجهاز الفني في تحقيق هذا الانتصار الهام.

وقال لوبيز: "أنا سعيد جدًا بأداء جميع اللاعبين أمام الأهلي، كانت مباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا ونجحنا في تسجيل هدفين وحصد الثلاث نقاط."

وأبرز اللاعب دور المدرب أبيل فيريرا في حسم اللقاء، مؤكدًا: "المدرب قرأ المباراة جيدًا وأجرى التبديلات الصحيحة التي كللت جهوده بالفوز".

واختتم لوبيز تصريحاته بالتأكيد على الروح العالية داخل الفريق والتفاني في تقديم الأفضل، قائلاً: "الجميع هنا يبذل قصارى جهده داخل الملعب وخارجه وكانت مباراة رائعة بالنسبة لنا".

وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، وفي الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، والهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه، وسام أبو علي.

بينما ضم تشكيل بالميراس كل من: "ويفرتون، جياي، أنيبال مورينو، ريوس، فيتور روكي، جوستافو جوميز، فاكوندو توريس، بيكريز، رافائيل فيجا، موريلو وإستيفاو".

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.