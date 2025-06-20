شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بالميراس: الفوز على الأهلى عادل.. وكنا محظوظين بمواجهة عملاق أفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الأهلي أمام نظيره بالميراس البرازيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وعبر البرتغالي أبيل فيريرا، المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي، عن سعادته بتحقيق فوز "عادل جدًا" على النادي الأهلي المصري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تصريحات صحفية نقلها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب المباراة، أكد فيريرا أن فريقه استحق النقاط الثلاث، مشيرًا إلى إمكانية زيادة الغلة التهديفية. قال فيريرا: "أعتقد أننا حققنا فوزًا عادلا جدًا، وكان بإمكاننا تسجيل هدف أو هدفين إضافيين، لذا أتقبل النتيجة، والآن سنستريح ونستعد للمباراة التالية".

وأقر فيريرا بصعوبة المواجهة، مشيدًا بقوة المنافس، حيث صرح: "كنا محظوظين، أحيانًا ننسى من نلعب ضده، فهم الفريق الأكثر نجاحًا فى أفريقيا، كانت مباراة صعبة، إنها المرة الثالثة التي نلعب فيها ضد الأهلي، إنهم معتادون على هذه المسابقات أيضًا لذا لم تكن مباراة سهلة لأي من الفريقين".

وفي لقطة طريفة أثارت اهتمام الجماهير، تحدث فيريرا عن تفاعله مع المشجعين بعد المباراة وطلباتهم للحصول على قميصه. وعلق قائلاً: "لم أكن أرغب حتى في خلع قميصي وإهدائه للمشجع. عندما أعود إلى المنزل، ستقول زوجتي إنه كان أمرًا محرجًا".

وأضاف فيريرا: "عندما ترى المشجعين بهذا الشكل، ماذا عساي أن أفعل؟ أعظم فرحة أمنحها لهم هي الفوز بالمباراة. سيقيمون حفلًا رائعًا. إنه لشرف لي أن أمثلهم، ولاعبو فريقي يدركون ذلك ويبذلون قصارى جهدهم في الملعب." واختتم حديثه: "عندما كنت في النفق وطلبوا مني القميص، ماذا عساي أن أفعل؟ أعطيتهم القميص. أعلم أنني لست في أفضل حالاتي، لكن هذا ما أستطيع فعله".

وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، وفي الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، والهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه، وسام أبو علي.

بينما ضم تشكيل بالميراس كل من: "ويفرتون، جياي، أنيبال مورينو، ريوس، فيتور روكي، جوستافو جوميز، فاكوندو توريس، بيكريز، رافائيل فيجا، موريلو وإستيفاو".

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.