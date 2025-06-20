شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو: المباراة كانت متكافئة قبل هدفى بالميراس وحاولنا العودة بعد العاصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق خوسيه ريبيرو مدرب فريق الأهلي على الهزيمة أمام نظيره بالميراس البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

وعبّر ريبيرو عن رأيه في مباراة فريقه أمام بالميراس البرازيلي، والتي انتهت بخسارة الأهلي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب المباراة، أشار ريبيرو إلى أن اللقاء كان يسير بشكل متكافئ قبل أن تتغير مجرياته بهدفين متتاليين لصالح الفريق البرازيلي.

وصرح ريبيرو قائلاً: "فرصة واحدة وأصبحت النتيجة 1-0، ثم فقدنا الكرة مرة أخرى فتلقينا هدفًا ثانيًا"، مضيفًا: "أعتقد أن المباراة كانت متكافئة بنسبة 50-50 قبل الهدفين، لكنهم سجلوا الأهداف وأصبحت الأمور خارج المتناول بالنسبة لنا".

واعترف المدير الفني للأهلي بصعوبة العودة بعد تلقي الهدفين، حيث قال: "حاولنا العودة بعد العاصفة بطريقة جديدة لكننا لم نتمكن من صناعة فرص كافية".

هذه الخسارة أمام بالميراس، والتي جاءت لتؤكد استمرار "عقدة الفرق البرازيلية" التي يواجهها الأهلي في البطولات الدولية، قد عقدت موقف الفريق في المجموعة. ورغم عدم التبرير للخسارة، أكد مصدر من النادي الأهلي أن الفريق "سيقاتل حتى آخر لحظة في المونديال" لتعويض هذه النتيجة الصعبة.

وبات الأهلي الآن أمام تحدٍ كبير في الجولات المتبقية من دور المجموعات، حيث يحتاج إلى تعديل مساره لضمان التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، وفي الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، والهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه، وسام أبو علي.

بينما ضم تشكيل بالميراس كل من: "ويفرتون، جياي، أنيبال مورينو، ريوس، فيتور روكي، جوستافو جوميز، فاكوندو توريس، بيكريز، رافائيل فيجا، موريلو وإستيفاو".

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

انتهت مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، بتعادل الأهلي مع انتر ميامي بدون أهداف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بالميراس وبورتو.